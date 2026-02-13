Создана уникальная криогенная система для ускорителя NICA

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана разработали уникальную криогенную систему, которая является ключевым элементом для работы высокотемпературного сверхпроводящего накопителя энергии мегасайенс-проекта NICA. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза, отметив, что система введена в эксплуатацию в конце 2025 года.
«В декабре 2025 года в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) введена в эксплуатацию уникальная система криогенного обеспечения, разработанная и изготовленная учеными МГТУ им. Н. Э. Баумана», — говорится в сообщении.
Разработанная система является ключевым элементом для работы высокотемпературного сверхпроводящего (ВТСП) накопителя энергии (SMES) в составе мегасайенс-проекта NICA. «Новый криогенный рефрижератор обеспечивает непрерывную циркуляцию жидкого неона (28,5 К) через соленоид накопителя, позволяя ему сохранять свои рекордные параметры», — отмечается в сообщении.
«Реализация этого проекта — яркий пример успешной кооперации академической науки и инженерной школы. Мы не просто создали охлаждающую установку, мы разработали и внедрили критически важную инфраструктуру для исследований на переднем крае мировой науки. При этом в работе активно участвовали молодые специалисты, студенты и аспиранты ОИЯИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана, получая бесценный опыт», — приводятся в сообщении слова руководителя разработки Александра Кротова.
Уточняется, что, в отличие от мировых аналогов, в системе используется жидкий неон, что повышает энергоэффективность и улучшает теплообмен между хладагентом и объектом охлаждения, что ведет к снижению габаритов всей системы. Отмечается, что благодаря продвинутой автоматизации система способна работать длительное время без вмешательства человека, а ее состояние контролируется дистанционно. Также система адаптирована для длительной автономной работы в условиях магнитных полей.
По информации пресс-службы, разработанные технологии и решения имеют большой потенциал при создании сверхпроводящих электрических машин и линий передачи энергии, а также в космических исследованиях, микроэлектронике и лазерной технике.
О мегасайенс-проекте.
NICА (Nuclotron based Ion Collider Facility) — ускорительный комплекс, один из проектов класса «мегасайенс» в России, который создается на базе ОИЯИ. На нем становится возможным проводить ранее недоступные исследования в области физики частиц. Как надеются ученые, NICA, например, позволит понять, как в первые мгновения после Большого взрыва во Вселенной образовались протоны и нейтроны. С помощью NICA планируется воссоздать и исследовать кварк-глюонную плазму — особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная даже не в первые секунды, а в их десятитысячные доли после Большого взрыва. Первый сеанс экспериментов на ускорителе стартовал весной 2025 года.