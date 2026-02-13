Ричмонд
Глава «Круга добра» рассказал о молитве о детях с тяжелыми заболеваниями

Путину рассказали о молитве, которую ежегодно будут читать в РФ за больных детей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о молитве, которая теперь будет читаться каждый год о детях с тяжелыми заболеваниями, а также об их родителях и врачах.

«Он (патриарх Московский и всея Руси Кирилл — ред.) своим указом определил, чтобы была составлена особая служба о детях с суровыми заболеваниями, об их родителях и о врачах. И 1 октября каждый год во всех храмах Русской Православной Церкви совершается и будет совершаться специальная сугубая молитва об этом», — рассказал Ткаченко.

Он добавил, что таким решением патриарх поддержал указ президента о создании фонда «Круг добра» и отметил значимость его работы.

«Святейший патриарх отметил, что вот родители когда узнают диагноз ребенка и прогноз, они испытывают ту глубину переживаний и страданий, которые испытала Богородица, когда ей был открыто рождение сына и его предназначение», — пояснил Ткаченко.

Фонд «Круг добра» создан указом президента РФ Владимира Путина 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.