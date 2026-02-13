Создан эталон терагерцовых волн для орбитальных телескопов будущего

Группа российских исследователей из Института радиотехники и электроники РАН и МФТИ сделала большой шаг к улучшению качества работы этого ключевого компонента телескопов и детекторов различных форм излучения, экспериментируя с так называемыми «переходами Джозефсона». Они представляют собой цепочки из сверхпроводников, в которые вставлены прослойки из диэлектрических материалов, благодаря чему они могут усиливать проходящие через них электромагнитные сигналы в определенных диапазонах длин волн.