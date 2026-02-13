Скучают по любви «ни за что». Чего мужчинам не хватает в семье

Почему? Психолог на основании множества наблюдений и бесед сделала вывод: «Сегодняшние женщины нередко относятся к своим мужьям меркантильно — как к добытчикам, как к тем, кто делает тяжёлую работу и т. п. ». А мама, по словам Медведевой, любит своего сына бескорыстно и, если он вдруг окажется «на мели», будет любить его ещё больше. «Так же и дети любят своего папу просто потому, что он папа, и папа это чувствует», — продолжает эксперт.