Скучают по любви «ни за что». Чего мужчинам не хватает в семье

Если быть точными, то для 31% ключевой фигурой является мать, тогда как женам отдают первенство лишь 26%. Еще 8% опрошенных мужчин указали, что наиболее доверительные отношения у них сложились с детьми.
«Жена любит добытчика, а мама сына даже, если он “на мели”»
Можно было бы заклеймить 31% маменькиными сынками, если бы не трезвый взгляд экспертов, которые работают «в поле» и лично сталкиваются с тем, что в исследовании обозначено скупыми цифрами.
Так, психолог Ирина Медведева в беседе с aif.ru высказала мнение, что полученные от мужчин ответы в ходе исследования — результат того, что они сталкивались с меркантильными женщинами.
«Работая с трудными детьми и их родителями, я в последние годы нередко вижу мужчин, которые с матерью находятся в более близких, более доверительных отношениях, чем с женой», — констатировала Ирина Яковлевна. И добавила, что в её практике встречаются мужчины, которые прекрасно ладят со своими детьми и стараются проводить с ними практически все свободное время, а «вот с женой, матерью его детей, у того же самого мужчины душевной близости нет».
Почему? Психолог на основании множества наблюдений и бесед сделала вывод: «Сегодняшние женщины нередко относятся к своим мужьям меркантильно — как к добытчикам, как к тем, кто делает тяжёлую работу
«Прагматизм с любовью несовместим»
Ирина Медведева считает: «Мужчины соскучились по любви “ни за что”, а прагматизм, на котором сегодня в ряде случаев основывается брак, с любовью несовместим».
Психолог признается: «К сожалению, все чаще я сталкиваюсь в своей психологической работе с женщинами, которых вернее всего называть “бизнес-вумэн”. Они могут ответить на вопрос о причине развода с мужем примерно так: “А зачем он мне? Я теперь сама зарабатываю!”».
В анализе ситуации Ирина Медведева обращается к православной традиции: «Святые отцы учат нас тому, что пороки — это искажённые добродетели. Женщина — хранительница очага, она заботится о том, чтобы в доме было тепло и сытно. И это прекрасная женская черта. Но её искажение — меркантилизм, когда женщина относится к супружеству, только как к возможности увеличить достаток. Опыт показывает, что семейный очаг без любви к супругу, то есть без верности и жертвенности, надолго не сохранить».