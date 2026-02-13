В Омской области отдадут в аренду предпринимателям пять озер

Отметим, что если желающие взять в аренду озера найдутся, любительский лов на них будет ограничен. Так, пользователь может наложить вето на вылов промысловой рыбы. Практически во всех озерах, предлагаемых минприроды к промышленному вылову, водятся карась, судак, плотва, щука, язь и окунь. В озерах Акуль и Бутаковское — только караси.