В Омской области отдадут в аренду предпринимателям пять озер

Минприроды Омской области готовит аукцион на право аренды пяти озер в районах области. Их планируют отдать предпринимателям под ведение промышленного производства.
Соответствующий приказ опубликован на портале правовых актов Омской области. Подписан документ главой минприроды Дмитрием Ковтуном. В списке под аренду озера: Такмыкская старица в Большереченском районе, Баут и Безымянное в Тевризском районе, Бутаковское и Акуль в Саргатском.
Отметим, что если желающие взять в аренду озера найдутся, любительский лов на них будет ограничен. Так, пользователь может наложить вето на вылов промысловой рыбы. Практически во всех озерах, предлагаемых минприроды к промышленному вылову, водятся карась, судак, плотва, щука, язь и окунь. В озерах Акуль и Бутаковское — только караси.
Начальная цена права аренды разная и зависит, видимо, от масштабов и биологического разнообразия озера. За аренду озера Такмыкская старица площадью 220 га минприроды рассчитывает получить 18, 5 тысяч рублей. За озеро Баут площадью 29 га арендодатель планирует выручить минимум 5,4 тысячи рублей. За аренду озера Акуль площадью 132 га — около 40 тысяч рублей. За 16 га аренды Безымянного — 9, 1 тысячу.
Аукцион на право аренды будет проведен 10 марта.
Также мы сообщали, что курортные земли под Омском окончательно вернули в собственность муниципалитета.