Детей в омском детском саду кормили фальшивой говяжьей печенью с сальмонеллой

В буквальном смысле «свинью» подложили омским детишкам сотрудники екатеринбургской компании ООО «ЕвроСмарт», занимающиеся по государственному контракту поставками в детские сады Омска продуктов питания. Так, в сорокакилограммовой партии говяжьей печени омским представительством Россельхознадзора была обнаружена ДНК свиньи. Этот факт указывает на то, что поставщики решили сэкономить, подменив дорогостоящего сырья более дешевым. Но самая большая проблема была выявлена в ходе анализа партии печени по микробиологическому показателю. Омским детям предстояло отведать сальмонеллу, которую нашли в фальшивой говяжьей печени сотрудники лаборатории Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Опасный продукт был изъят, а в адрес екатеринбургского управления Россельхoзнадзора отправлена жалоба на поставщика.