Детей в омском детском саду кормили фальшивой говяжьей печенью с сальмонеллой

В ходе будничного мониторинга продуктов в одном из детских садов Омска, сотрудники Россельхознадзора наткнулись на странную говяжью печень. Лабораторные исследования подтвердили ее странность и небезопасность: в печени была обнаружена ДНК свиньи, а также выявлена опасная бактерия — сальмонелла.
В буквальном смысле «свинью» подложили омским детишкам сотрудники екатеринбургской компании ООО «ЕвроСмарт», занимающиеся по государственному контракту поставками в детские сады Омска продуктов питания. Так, в сорокакилограммовой партии говяжьей печени омским представительством Россельхознадзора была обнаружена ДНК свиньи. Этот факт указывает на то, что поставщики решили сэкономить, подменив дорогостоящего сырья более дешевым. Но самая большая проблема была выявлена в ходе анализа партии печени по микробиологическому показателю. Омским детям предстояло отведать сальмонеллу, которую нашли в фальшивой говяжьей печени сотрудники лаборатории Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Опасный продукт был изъят, а в адрес екатеринбургского управления Россельхoзнадзора отправлена жалоба на поставщика.
Ранее КП-Омск сообщала о том, что причиной смерти 13-летнего подростка, скоропостижно скончавшегося 30 июня 2025 года в Калачинском районе, стала как раз сальмонелла.