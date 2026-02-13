Что такое «пограничное расстройство личности»?

Пограничное расстройство личности относится к группе эмоционально неустойчивых расстройств, и его главная характеристика — нестабильность. Страдает буквально все: настроение, самооценка, отношения с людьми и даже понимание самого себя. Согласно МКБ-10, эмоционально неустойчивое расстройство делится на два типа. При импульсивном типе на первый план выходит агрессия, направленная на окружающих, тогда как пограничный тип проявляется иначе. Люди с ПРЛ менее агрессивны к другим, но они склонны к самоповреждению и суицидальным мыслям. В основе расстройства лежит так называемый дефект идентичности: у человека нет внутреннего стержня, он плохо понимает, кто он и чего хочет, поэтому вынужден искать опору в других.