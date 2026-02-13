Ростовчанка потеряла 980 тысяч рублей, покупая автомобиль через мессенджер

В Ростове-на-Дону 22-летняя девушка перевела 980 тысяч рублей незнакомцу, который в переписке в мессенджере пообещал продать ей автомобиль. Затем мужчина перестал выходить на связь. Об этом рассказали в социальных сетях городского управления МВД.