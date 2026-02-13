Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанка потеряла 980 тысяч рублей, покупая автомобиль через мессенджер

«Продавец» из мессенджера исчез, когда ростовчанка перевела ему 980 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 22-летняя девушка перевела 980 тысяч рублей незнакомцу, который в переписке в мессенджере пообещал продать ей автомобиль. Затем мужчина перестал выходить на связь. Об этом рассказали в социальных сетях городского управления МВД.

— Под предлогом бронирования и оформления документов мошенник убедил женщину перечислить все деньги в течение недели, — уточнили в ведомстве.

Когда пострадавшая поняла, что ее обманули, то обратилась в дежурную часть отдела полиции № 8.

Сейчас МВД активно ищет преступника. Открыто уголовное дело по статье «Мошенничество». Жителей просят не пересылать предоплату незнакомцам и проверять продавцов при крупных покупках в интернете.

Напомним, недавно в Константиновском районе 21-летний молодой человек лишился 5 миллионов рублей, тоже попавшись на уловки мошенников.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.