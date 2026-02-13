Ростовчанка потеряла 980 тысяч рублей, покупая автомобиль через мессенджер

В Ростове-на-Дону 22-летняя девушка перевела 980 тысяч рублей незнакомцу, который в переписке в мессенджере пообещал продать ей автомобиль. Затем мужчина перестал выходить на связь. Об этом рассказали в социальных сетях городского управления МВД.
— Под предлогом бронирования и оформления документов мошенник убедил женщину перечислить все деньги в течение недели, — уточнили в ведомстве.
Когда пострадавшая поняла, что ее обманули, то обратилась в дежурную часть отдела полиции № 8.
Сейчас МВД активно ищет преступника. Открыто уголовное дело по статье «Мошенничество». Жителей просят не пересылать предоплату незнакомцам и проверять продавцов при крупных покупках в интернете.
Напомним, недавно в Константиновском районе 21-летний молодой человек лишился 5 миллионов рублей, тоже попавшись на уловки мошенников.
