Умер исполнитель песни Moskau Вольфганг Хайхель

Музыкальная группа Dschinghis Khan была создана в 1979 году в ФРГ для участия в международном конкурсе «Евровидение». В том же году коллектив занял четвертое место в международном конкурсе. Вольфганг Хайхель был солистом. Группа Dschinghis Khan распалась в 1985 году и воссоединилась спустя 30 лет, но господин Хайхель покинул ее в 2014 году.