Умер исполнитель песни Moskau Вольфганг Хайхель

Музыкант и один из основателей немецкой диско-группы Dschinghis Khan, наиболее известной по песне Moskau, Вольфганг Хайхель умер 20 января в возрасте 75 лет. Об этом сообщили его представители в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ).

Источник: РИА "Новости"

Причина смерти певца не уточняется. Представители артиста сообщили, что он долгое время боролся с проблемами со здоровьем, однако в последнее время его состояние значительно улучшилось. «Его смерть после периода значительного улучшения стала полной неожиданностью для семьи, друзей и коллег», — написано в сообщении.

Музыкальная группа Dschinghis Khan была создана в 1979 году в ФРГ для участия в международном конкурсе «Евровидение». В том же году коллектив занял четвертое место в международном конкурсе. Вольфганг Хайхель был солистом. Группа Dschinghis Khan распалась в 1985 году и воссоединилась спустя 30 лет, но господин Хайхель покинул ее в 2014 году.