Как власти в очередной раз обманули сотни тысяч людей: Стало известно, какой будет индексация пенсий в Молдове, и это не ожидаемые 10 процентов

«Уровень инфляции уже опустился ниже 4%, а индексация пенсий составит около 6%. Это означает, что мы говорим о реальном росте доходов, а не просто о компенсации роста цен», — заявил премьер-министр. По словам главы кабмина, пенсии будут проиндексированы в апреле.