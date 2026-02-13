Ричмонд
Как власти в очередной раз обманули сотни тысяч людей: Стало известно, какой будет индексация пенсий в Молдове, и это не ожидаемые 10 процентов

В этом году индексация пенсий в Республике Молдова составит всего 6%

Источник: Комсомольская правда

В этом году индексация пенсий в Республике Молдова составит около 6%. Об этом в эфире общественного телеканала заявил премьер-министр Александр Мунтяну.

«Уровень инфляции уже опустился ниже 4%, а индексация пенсий составит около 6%. Это означает, что мы говорим о реальном росте доходов, а не просто о компенсации роста цен», — заявил премьер-министр. По словам главы кабмина, пенсии будут проиндексированы в апреле.

Люди ожидали индексаций на 10 процентов, хотя в проекте госбюджета на 2026 год фигурировали 6.8 процентов индексации пенсий.

Народ надеялся, что одумаются, и все-таки пенсии будут проиндексированы на 10%.

В 2024 пенсии были проиндексированы на 10%, и тогда люди жаловались, что это — крайне скромная индексация, в среднем, плюс 200−350 леев.

А тут — ниже даже проектных 6.8% — просто плевок в лицо пенсионерам.

В тоже время реальные цены растут быстрее, чем обещанный рост пенсий.

Прибавка в 6% при нынешних ценах — по сути, это не прибавка, пенсионеры получат чуть больше номинально, но реальные возможности купить те же продукты или оплатить коммуналку останутся почти прежними.

Получается, обещанная индексация — скорее символическая, чем реальное улучшение. И для многих пенсионеров она вряд ли будет заметна.

