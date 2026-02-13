Городская больница № 21 в Уфе получила имя хирурга Венера Сахаутдинова

В Уфе городской клинической больнице № 21 присвоили имя Венера Сахаутдинова — известного хирурга, ученого и руководителя, много лет проработавшего в системе здравоохранения республики. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.
Венер Сахаутдинов совмещал несколько медицинских специальностей: работал патологоанатомом, окулистом, гематологом. На его счету более тысячи операций. Именно он в 80-х годах создал хирургическую службу в больнице, которая теперь носит его имя.
Как отметил министр, за плечами выдающегося врача 44 года практики, более 500 научных трудов и 15 монографий.
