Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поскользнулся в гололед и сломал плечо: в Новочеркасске спасли пожилого пациента

Хирурги Новочеркасска провели сложную операцию пострадавшему в гололед пенсионеру.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске медики городской больницы скорой медицинской помощи провели сложную операцию пациенту, пострадавшему от падения во время гололеда. Пожилой мужчина старше 70 лет поступил с серьезным переломом плеча, который, как отметили травматологи, требовал незамедлительного хирургического вмешательства. О случившемся рассказали в телеграм-канале больницы.

Врачи выполнили закрытую репозицию отломков, контролируя процесс с помощью электронно-оптического преобразователя. Для надежной фиксации кости хирурги установили пострадавшему современную титановую пластину, закрепленную винтами из того же материала. Операция прошла без осложнений.

Благодаря профессионализму медиков и установленной конструкции, после завершения реабилитации пациент сможет полностью восстановиться и вернуться к привычному образу жизни.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!