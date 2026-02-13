Поскользнулся в гололед и сломал плечо: в Новочеркасске спасли пожилого пациента

В Новочеркасске медики городской больницы скорой медицинской помощи провели сложную операцию пациенту, пострадавшему от падения во время гололеда. Пожилой мужчина старше 70 лет поступил с серьезным переломом плеча, который, как отметили травматологи, требовал незамедлительного хирургического вмешательства. О случившемся рассказали в телеграм-канале больницы.