Поскользнулся в гололед и сломал плечо: в Новочеркасске спасли пожилого пациента

В Новочеркасске медики городской больницы скорой медицинской помощи провели сложную операцию пациенту, пострадавшему от падения во время гололеда. Пожилой мужчина старше 70 лет поступил с серьезным переломом плеча, который, как отметили травматологи, требовал незамедлительного хирургического вмешательства. О случившемся рассказали в телеграм-канале больницы.
Врачи выполнили закрытую репозицию отломков, контролируя процесс с помощью электронно-оптического преобразователя. Для надежной фиксации кости хирурги установили пострадавшему современную титановую пластину, закрепленную винтами из того же материала. Операция прошла без осложнений.
Благодаря профессионализму медиков и установленной конструкции, после завершения реабилитации пациент сможет полностью восстановиться и вернуться к привычному образу жизни.
