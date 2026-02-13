Минобразования сказало, кто из школьников может принести телефон на ЦЭ

В Министерстве образования сказали, кому из белорусских школьников разрешат принести телефон на централизованный экзамен, пишет БелТА.
По словам начальника управления общего среднего образования — замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Минобразования Ирины Каржовой, в Инструкцию по организации и проведению ЦЭ внесли изменения ради учащихся, для которых нужны особые условия. Прежде всего, это школьники, которые больны сахарным диабетом, имеют нарушения слуха или опорно-двигательного аппарата. Поэтому на ЦЭ некоторых школьников будут допускать с телефонами.
— Выпускники, которые в одиннадцатом классе используют устройства, в том числе мобильной связи, с программным обеспечением для контроля состояния здоровья, допускаются в аудиторию с этими устройствами. Предоставлять дополнительные медицинские справки в учреждение образования не потребуется, — рассказала чиновница.
Информацию о таких устройствах будет вносить учреждение образования еще во время регистрации учащихся на ЦЭ. Кроме того, этим школьникам позволят не принимать участие в жеребьевке мест для размещения в аудитории на ЦЭ, их будет рассаживать педагог.
Кроме того, изменились требования к разрешенным калькуляторам на экзаменах по химии и физике. Это должен быть простой, однострочный калькулятор, позволяющий выполнять только арифметические действия.
И с 2026-го учитель, который преподает предмет, по которому проводится экзамен, не сможет находиться в аудитории во время ЦЭ. И участникам ЦЭ не разрешат выносить из аудитории записи с содержанием задания на любом носителе. Проносить в аудиторию любые материалы также не разрешено. Мобильные телефоны будут оставляться в специально выделенном месте.
