В Башкирии до 16 февраля будут ловить злостных неплательщиков штрафов

В Башкирии началась профилактическая акция «Штраф». Руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов сообщил в соцсетях, что мероприятие продлится до 16 февраля.
Главная цель, по его словам, найти и привлечь к ответственности водителей, которые давно не платили назначенные штрафы. Тем, кто пропустил установленный законом срок, грозят серьезные последствия: сумма взыскания может удвоиться, либо неплательщика могут отправить под арест на срок до 15 суток или назначить обязательные работы до 50 часов.
