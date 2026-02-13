Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии до 16 февраля будут ловить злостных неплательщиков штрафов

ГАИ республики объявила охоту на должников.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии началась профилактическая акция «Штраф». Руководитель республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов сообщил в соцсетях, что мероприятие продлится до 16 февраля.

Главная цель, по его словам, найти и привлечь к ответственности водителей, которые давно не платили назначенные штрафы. Тем, кто пропустил установленный законом срок, грозят серьезные последствия: сумма взыскания может удвоиться, либо неплательщика могут отправить под арест на срок до 15 суток или назначить обязательные работы до 50 часов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.