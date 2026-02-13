В Башкирии до 16 февраля будут ловить злостных неплательщиков штрафов

Главная цель, по его словам, найти и привлечь к ответственности водителей, которые давно не платили назначенные штрафы. Тем, кто пропустил установленный законом срок, грозят серьезные последствия: сумма взыскания может удвоиться, либо неплательщика могут отправить под арест на срок до 15 суток или назначить обязательные работы до 50 часов.