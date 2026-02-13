Финал Мастера. Какое стихотворение стало последним в жизни Высоцкого

Спасибо, друг, что посетил.

Последний мой приют.

Постой один среди могил,

Почувствуй бег минут…

Ты помнишь, как я петь любил,

Как распирало грудь?

Теперь ни голоса, ни сил,

Чтоб губы разомкнуть.

И воскресают, словно сон,

Былые времена,

И в хриплый мой магнитофон.

Влюбляется страна.

Я пел, и грезил, и творил.

Я многое сумел.

Какую женщину любил!

Каких друзей имел!

Прощай, Таганка и Кино.

Прощай, зелёный мир.

В могилах тихо и темно,

Вода течёт из дыр…

Спасибо, друг, что посетил.

Приют печальный мой.

Мы все здесь — узники могил,

И ты один живой.

За всё, чем дышишь и живёшь,

Зубами, брат, держись!

Когда умрёшь, тогда поймёшь,

Какая штука — жизнь!

Прощай! Себя я пережил.

В кассете «Маяка».

Пусть песни, что для вас сложил,

Переживут века.