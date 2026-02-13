В Великобритании выпустят в дикую природу почти сотню бобров

Спустя столетия после массового истребления бобров в Великобритании биологи намерены реинтродуцировать (вернуть) этих грызунов в дикую природу Англии и Шотландии. Как сообщает лондонский Музей естественной истории, на 2026-й и последующие годы запланирована целая серия выпусков бобров в реки, озера и болота Великобритании.
Бобры исчезли с территории Великобритании более 400 лет назад. На них бесконтрольно охотились ради мяса, меха и мускуса (бобровой струи) и в итоге полностью истребили. Однако эти «инженеры экосистемы» играют в природе очень важную роль — они преобразуют, формируют и поддерживают водно-болотные и лесные ландшафты, создают убежища для других диких животных, помогают уменьшить последствия наводнений и засух, улучшают качество воды в реках.
Признание важности присутствия бобров в дикой природе привело к тому, что в 2009 году была проведена первая официальная реинтродукция бобров в Великобритании. Однако их можно было содержать только в вольерах или под строгим наблюдением. Только в 2025 году британское правительство официально разрешило выпускать бобров в дикую природу.
С тех пор было произведено уже несколько легальных выпусков грызунов, а в этом году организация Wildlife Trusts надеется выпустить в семь британских рек около ста бобров.
В ближайшие годы запланированы новые выпуски животных в графствах Девон, Корнуолл, Дорсет, Кент, на острове Уайт и в Камбрии. В настоящее время разрабатывается еще более 20 проектов, в рамках которых бобров могут выпустить в некоторые из крупнейших рек Англии, таких, как Хамбер, Северн и Темза.
В Шотландии до четырех семей бобров будут реинтродуцированы в Национальный природный заповедник Глен-Аффрик. Грызунов также планируется выпустить в бассейне реки Бьюли.
Тем временем, в Уэльсе в парламент недавно был внесен законопроект о признании бобров охраняемым видом и реформировании системы лицензирования. Единственная часть Великобритании, где в настоящее время не рассматривается вопрос о выпуске бобров на волю, — это Северная Ирландия, поскольку считается, что бобры там никогда не обитали.