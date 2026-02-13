В Великобритании выпустят в дикую природу почти сотню бобров

Бобры исчезли с территории Великобритании более 400 лет назад. На них бесконтрольно охотились ради мяса, меха и мускуса (бобровой струи) и в итоге полностью истребили. Однако эти «инженеры экосистемы» играют в природе очень важную роль — они преобразуют, формируют и поддерживают водно-болотные и лесные ландшафты, создают убежища для других диких животных, помогают уменьшить последствия наводнений и засух, улучшают качество воды в реках.