Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Калачинска забрали новенький ледовый дворец в областную собственность

По сообщению пресс-службы правительства Омской области, глава города Калачинск Фридрих Мецлер сам попросил избавить его от «ледяного» актива.

Источник: Комсомольская правда

Ледовая арена «Сибиряк», которая соответствует всем требованиям к проведению спортивных турниров самого высокого уровня, теперь не будет муниципальной собственностью города Калачинск. Лакомый «ледяной» актив передается в областную собственность.

«Губернатором Виталием Хоценко поддержано предложение главы Калачинского района Фридриха Мецлера о безвозмездной передаче физкультурно-оздоровительного комплекса “Сибиряк” из муниципальной собственности в областную. Соответствующее решение принято на заседании правительства Омской области», — сообщили пресс-служба правительства омской области.

Современный спортивный комплекс был построен в Калачинске совсем недавно: его открытие произошло в октябре 2025 года. Как ранее сообщали в правительстве, новая ледовая арена была построена с прицелом на проведение турниров самого высокого уровня по хоккею, шорт-треку, керлингу и фигурному катанию. Также в правительстве уточняли, что она будет предназначена для массового катания жителей Калачинска. Будет ли теперь ледовая арена, находясь в областной собственности, доступна для посещения простым калачинцам, в правительстве не уточнили.

Ранее КП-Омск сообщала, что по заверению правительственных чиновников, арена «Сибиряк» позволит круглогодично «вставать на коньки» всем жителям Калачинска.