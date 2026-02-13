У Калачинска забрали новенький ледовый дворец в областную собственность

Современный спортивный комплекс был построен в Калачинске совсем недавно: его открытие произошло в октябре 2025 года. Как ранее сообщали в правительстве, новая ледовая арена была построена с прицелом на проведение турниров самого высокого уровня по хоккею, шорт-треку, керлингу и фигурному катанию. Также в правительстве уточняли, что она будет предназначена для массового катания жителей Калачинска. Будет ли теперь ледовая арена, находясь в областной собственности, доступна для посещения простым калачинцам, в правительстве не уточнили.