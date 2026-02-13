У Калачинска забрали новенький ледовый дворец в областную собственность

Ледовая арена «Сибиряк», которая соответствует всем требованиям к проведению спортивных турниров самого высокого уровня, теперь не будет муниципальной собственностью города Калачинск. Лакомый «ледяной» актив передается в областную собственность.
«Губернатором Виталием Хоценко поддержано предложение главы Калачинского района Фридриха Мецлера о безвозмездной передаче физкультурно-оздоровительного комплекса “Сибиряк” из муниципальной собственности в областную. Соответствующее решение принято на заседании правительства Омской области», — сообщили пресс-служба правительства омской области.
Современный спортивный комплекс был построен в Калачинске совсем недавно: его открытие произошло в октябре 2025 года. Как ранее сообщали в правительстве, новая ледовая арена была построена с прицелом на проведение турниров самого высокого уровня по хоккею, шорт-треку, керлингу и фигурному катанию. Также в правительстве уточняли, что она будет предназначена для массового катания жителей Калачинска. Будет ли теперь ледовая арена, находясь в областной собственности, доступна для посещения простым калачинцам, в правительстве не уточнили.
Ранее КП-Омск сообщала, что по заверению правительственных чиновников, арена «Сибиряк» позволит круглогодично «вставать на коньки» всем жителям Калачинска.