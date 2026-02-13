В Москве высота снежного покрова достигла 57 сантиметров

«Снежный покров с нами надолго, для него характерна очень сложная динамика. В конце января был 61 сантиметр, потом высота снежного покрова уменьшалась до 42. За несколько предыдущих снегопадов он повысился до 48, а сегодня на метеостанции ВДНХ — 57 сантиметров, прирост 9. В Тушино — на 7 сантиметров. Можно сказать, от 7 до 9 сантиметров увеличилась высота снежного покрова», — сказала Макарова.