Минздрав Беларуси изменил условия лечения больных с инсультом и болезнью легких

Министерство здравоохранения изменило условия лечения инсульта и хронической обструктивной болезни легких. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава.
Так, утверждены новые клинические протоколы медицинской реабилитации для таких пациентов. В обоих случаях речь идет о лечении взрослых.
— Данные клинические протоколы устанавливают общие требования к оказанию медпомощи при медицинской реабилитации, — прокомментировали в пресс-службе.
Измененные протоколы лечения обязательны для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую деятельность в установленном законодательством порядке.
Ранее белорусский реабитолог, поднимающий на ноги лежачих, рассказал про упражнения на трех «этажах» после инсульта.
Также белорусский врач назвала заметные признаки низкого гемоглобина, или анемии.
Еще Минобразования сказало, кто из школьников может принести телефон на ЦЭ.