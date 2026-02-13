На Тайване школьникам нужно пройти скалодром, чтобы получить аттестат

Одна из школ в уезде Чжанхуа на Тайване поставила своим выпускникам необычное условие. Для получения аттестата об окончании учебного заведения им необходимо покорить вершину скалодрома, сообщает Oddity Central.
Отмечается, что интерес к экстремальному виду спорта на острове возрос из-за недавнего восхождения американского скалолаза Алекса Хоннольда на самый высокий небоскреб Тайваня «Тайбэй 101» без страховки.
Готовиться к финальному испытанию ученики могут прямо на территории школы, где расположена самая высокая в Тайване стена для скалолазания, ее высота составляет 15 м, что сопоставимо с пятиэтажным зданием. Для того чтобы ее покорить, школьники посещают шесть уроков в неделю.
Шлемы против списывания
В 2022 году экзаменационные шапочки против мошенничества в одночасье сделали популярными в Сети преподавательницу и студентов колледжа в филиппинском городе Легаспи. На контрольную учащиеся пришли в рыцарских шлемах, широкополых шляпах и масках для Хеллоуина.
Профессор машиностроения Мэри Джой Мандане-Ортис попросила студентов подготовиться к экзамену, а заодно и взять с собой головной убор, который бы не позволял заглядывать к соседу в тетрадь. Она призналась, что вдохновилась опытом своих коллег из Таиланда. Студентов одного из университетов Бангкока в 2013 году заставили сдавать экзамены с листами бумаги, приклеенными у висков.
Учащиеся пришли на экзамен в мотоциклетных шлемах, масках и куфии. Один из подростков соорудил себе головной убор из коробок из-под яиц, другой надел на голову мусорное ведро.