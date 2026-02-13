На Тайване школьникам нужно пройти скалодром, чтобы получить аттестат

Профессор машиностроения Мэри Джой Мандане-Ортис попросила студентов подготовиться к экзамену, а заодно и взять с собой головной убор, который бы не позволял заглядывать к соседу в тетрадь. Она призналась, что вдохновилась опытом своих коллег из Таиланда. Студентов одного из университетов Бангкока в 2013 году заставили сдавать экзамены с листами бумаги, приклеенными у висков.