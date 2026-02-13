10 привычек родителей, из-за которых взрослые дети не хотят с ними общаться

Ностальгия может быть теплой, но когда родители отказываются принимать изменения мира и требуют жить по устаревшим правилам, возникает конфликт реальностей, который способен серьезно подточить отношения. Взрослый ребенок чувствует, что его настоящая жизнь как будто не признается — его видят не тем, кем он стал, а тем, кем он был когда-то очень давно.