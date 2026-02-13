Ричмонд
Была слабость и жажда: В Ростове врачи спасли девушку с впервые выявленным диабетом

Ростовские медики оперативно диагностировали тяжелую форму диабета у молодой пациентки.

Источник: Комсомольская правда

В городской больнице имени Семашко Ростова-на-Дону врачи оперативно помогли 25-летней пациентке, у которой впервые обнаружили тяжелую форму диабета. Об этом рассказали в телеграм-канале больницы.

В середине января девушка пришла в поликлинику с жалобами на сильную слабость и постоянную жажду. Терапевт назначил срочный анализ крови и выявил критический уровень сахара — 20 ммоль/л, что значительно превышает норму. Врач сразу заподозрил сахарный диабет 1 типа.

Пациентку экстренно госпитализировали в тот же день. В стационаре эндокринологи подобрали ей индивидуальную схему лечения инсулином. Когда состояние стабилизировалось и показатели глюкозы пришли в норму, женщину выписали под наблюдение специалистов.

