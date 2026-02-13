Ричмонд
В Нижнем Тагиле школьника заставили попить воды из унитаза за вознаграждение

В Нижнем Тагиле ученик школы пил воду из унитаза.

Источник: Комсомольская правда

Ученик школы № 69 Нижнего Тагила на перемене заскучал и вместе со сверстниками совершил отчаянный поступок. Ребенок захотел выпить воды из унитаза. Об этом сообщает телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Подросток взял одноразовый стаканчик и зачерпнул воду. Затем принялся пить в присутствии сверстников. Как выяснилось, это происходило еще летом 2025 года. Однако о случившемся стало известно лишь сейчас.

— Школьник пошел на это за денежное вознаграждение — 100 рублей. Администрация школы была в курсе случившегося, — сказано в посте.

Полицейские из отдела № 20 уже проводят проверку. Также к делу подключились сотрудники Управления образования Нижнего Тагила.