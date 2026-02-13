В Новочеркасске полиция задержала 18-летнего парня с наркотиками

В Новочеркасске оперативники задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков. Об этом рассказали в социальных сетях ведомства.
— Во время личного досмотра у него нашли зип-пакет с веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что это 4-хлорметкатинон общей массой 5,01 грамма, — уточнили в полиции.
Задержанный сообщил, что купил наркотики через интернет-магазин с целью перепродажи в городе. Однако он не успел довести задуманное до конца, так как его задержали до реализации плана.
Парень купил наркотики в интернет-магазине. Фото: МВД РО.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мера пресечения — заключение под стражу.
Напомним, недавно в Орловском районе задержали 35-летний мужчину. Он приобрел наркотики для личного использования у своего знакомого. При осмотре машины полиция обнаружила запрещенные вещества в кроссовке.
