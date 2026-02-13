Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске полиция задержала 18-летнего парня с наркотиками

18-летний парень купил наркотики в интернет-магазине и попался полиции в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске оперативники задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотиков. Об этом рассказали в социальных сетях ведомства.

— Во время личного досмотра у него нашли зип-пакет с веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что это 4-хлорметкатинон общей массой 5,01 грамма, — уточнили в полиции.

Задержанный сообщил, что купил наркотики через интернет-магазин с целью перепродажи в городе. Однако он не успел довести задуманное до конца, так как его задержали до реализации плана.

Парень купил наркотики в интернет-магазине. Фото: МВД РО.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мера пресечения — заключение под стражу.

Напомним, недавно в Орловском районе задержали 35-летний мужчину. Он приобрел наркотики для личного использования у своего знакомого. При осмотре машины полиция обнаружила запрещенные вещества в кроссовке.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.