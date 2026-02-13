Московские ветеринары спасли кота, отравившегося антифризом

«Кот по кличке Лисенок поступил в клинику в тяжёлом состоянии с острым повреждением почек. Как выяснилось, питомец лизал пролитый антифриз: Лисенок живёт в частном доме и имеет доступ в гараж, где хранится автомобильная химия. В течении двух недель врачи боролись за жизнь кота. Владелец приложил все усилия, чтобы спасти своего любимца, и ежедневно возил его на интенсивную терапию. В итоге пациент справился и был выписан практически здоровым», — говорится в сообщении.