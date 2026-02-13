Московские ветеринары спасли кота, отравившегося антифризом

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Московские ветеринарные врачи спасли кота Лисенка, отравившегося антифризом, сообщается в Telegram-канале сети государственных ветклиник Москвы ГБУ «Мосветобъединение».
«Кот по кличке Лисенок поступил в клинику в тяжёлом состоянии с острым повреждением почек. Как выяснилось, питомец лизал пролитый антифриз: Лисенок живёт в частном доме и имеет доступ в гараж, где хранится автомобильная химия. В течении двух недель врачи боролись за жизнь кота. Владелец приложил все усилия, чтобы спасти своего любимца, и ежедневно возил его на интенсивную терапию. В итоге пациент справился и был выписан практически здоровым», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав этого продукта входит этиленгликоль, который и является ядом.
«Основные причины отравления животных антифризом: привлекательный вкус и запах (антифриз — сладкий), высокая токсичность, лёгкая доступность (хранится дома, в машине), плохая осведомлённость владельцев о его отравляющей способности. Средства, содержащие этиленгликоль, должны быть недоступны для питомцев и использоваться осторожно, ведь опасен не только свежий продукт. Пролитый антифриз впитывается в бетонные плиты гаражей и автостоянок. При попадании влаги он снова выделяется из бетона и представляет опасность. Смертность у животных от отравления этиленгликолем очень высока», — подчеркивается в сообщении.