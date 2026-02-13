Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый рассказал, могут ли крымские землетрясения разбудить грязевые вулканы

Землетрясения в Крыму почти не влияют на вероятность извержения грязевых вулканов.

Источник: Комсомольская правда

Сейсмическая активность в Крыму способна влиять на извержения грязевых вулканов, но лишь при определенных условиях. Как пояснил в эфире «Радио Крым» заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН Андрей Корженков, ключевую роль играет «готовность» вулкана к пробуждению.

По словам ученого, движение тектонических плит происходит крайне медленно — всего несколько миллиметров в год. Однако сильные подземные толчки могут стать спусковым крючком для извержения.

«Землетрясения способны спровоцировать выброс грязи, но только в том случае, если вулкан уже “созрел”. В недрах накопились майкопские глины и грязь готова выйти наружу», — пояснил Корженков.

При этом небольшие подвижки почвы на извержения не влияют. Эксперт добавил, что решающее значение имеет не столько сила толчков, сколько состояние конкретного участка земной коры.