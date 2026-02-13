Ученый рассказал, могут ли крымские землетрясения разбудить грязевые вулканы

Сейсмическая активность в Крыму способна влиять на извержения грязевых вулканов, но лишь при определенных условиях. Как пояснил в эфире «Радио Крым» заведующий лабораторией палеосейсмологии и палеогеодинамики Института физики Земли РАН Андрей Корженков, ключевую роль играет «готовность» вулкана к пробуждению.