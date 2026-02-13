В Омске готовы платить 100 тысяч рублей в месяц продавцу в строительном магазине

Чем выше знания и образование, тем выше зарплата — к такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проанализировав вакансии продавцов в городе Омске. Наиболее высокую зарплату готовы платить хозяева омского строительного магазина продавцу с высшим образованием и солидными профессиональными знаниями.
В Омске менеджер торгового зала может зарабатывать до 100 000 рублей в месяц. Однако, эта зарплата скорее исключение из общего правила. Наиболее часто встречающиеся вакансии продавцов в Омске имеют зарплатный потолок куда более скромный:
— от 40 до 45 тысяч рублей обещают сотруднику с средним профессиональным образованием, знаниями технологий розничной торговли, основ мерчандайзинга, закона «О защите прав потребителей», правил торговли, основ охраны труда, всех торговых операций (приемки, обмена и возврата товара, инвентаризации) и опытом работы в розничной торговле от 1 года.
— от 45 до 50 тысяч рублей в Омске предлагают соискателю со знанием «1С», Excel, опытом взаимодействия с контролирующими органами, руководства коллективом от 5 человек и опытом работы менеджером/администратором торгового зала от 1 года.
— от 50 до 75 тысяч рублей сможет зарабатывать кандидат с навыками подбора и обучения персонала, опытом работы с товарными группами по профилю работодателя и стажем работы менеджером/администратором торгового зала от 2 лет.
А на самую высокую зарплату —от 75 до 100 тысяч рублей — может рассчитывать специалист с высшим образованием (торговое/экономическое), знанием методов мотивации персонала и методов повышения эффективности продаж, а также опытом работы менеджером/администратором торгового зала от 3 лет.