Синоптик рассказал, с чего начнется Масленичная неделя в Москве

«Снега немножко прибавит в понедельник, когда подойдет с юга южный циклон и заденет нас в своей зоной осадков. Там можно ждать два-пять сантиметров прибавки снега. Это процесс быстрый, это не многодневные осадки, потом опять будет нырок вниз по температуре, а где-то к числу 20-му еще одна зона осадков подойдет», — рассказал Шувалов.