Синоптик рассказал, с чего начнется Масленичная неделя в Москве

РИА Новости: Масленичная неделя в Москве начнется со снегопада.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Масленичная неделя в Москве начнется со снегопада, высота снежного покрова увеличится на два-пять сантиметров в понедельник, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее Шувалов сообщал РИА Новости, что резкое похолодание придет в Москву в воскресенье вечером после первой оттепели.

«Снега немножко прибавит в понедельник, когда подойдет с юга южный циклон и заденет нас в своей зоной осадков. Там можно ждать два-пять сантиметров прибавки снега. Это процесс быстрый, это не многодневные осадки, потом опять будет нырок вниз по температуре, а где-то к числу 20-му еще одна зона осадков подойдет», — рассказал Шувалов.