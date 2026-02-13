Синоптик рассказал, когда в Москву вернется зимняя погода

«Оттепели в Москве закончатся в ночь на воскресенье, и в регион вернётся зимняя, умеренно морозная погода. Высока вероятность того, что эта оттепель в столице останется единственной в нынешнем феврале. При этом средняя температура оставшейся части последнего зимнего месяца будет на 3−4 градуса ниже климатической нормы», — написал Леус в своем Telegram-канале.