Видимость — не более 200 метров сохраняется: В Молдове продлили «желтый код» из-за тумана

В Молдове опять введён «Жёлтый код» из-за сильного тумана.
Синоптики объявили предупреждение, которое вступило в силу сегодня, 13 февраля, в 13:00 и продлится до полудня завтрашнего дня.
Ожидается густой туман, который охватит значительную часть территории страны.
.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Местную продукцию можно найти только на выставке «Сделано в Молдове»: Почему отечественное дороже импорта и по какой причине не попадает на полки супермаркетов.
Выставка «Сделано в Молдове» продлится до воскресенья, 15 февраля, включительно [фото, видео] (далее…).
Минэнергетики призывает жителей Молдовы не верить своим глазам, глядя в квитанции: Шок от заоблачных сумм в платежках — «это спланированная кампания по созданию впечатления массового недовольства тарифами».
Есть один объективный фактор таких высоких счетов — безграмотная и некомпетентная политика руководства страны (далее…).
Трагедия в Национальной армии: В Молдове солдат был смертельно ранен из своего оружия — обстоятельства гибели юноши выясняются.
Роковой инцидент произошел сегодня 12 февраля в 18.15 (далее…).