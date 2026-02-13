Ричмонд
Видимость — не более 200 метров сохраняется: В Молдове продлили «желтый код» из-за тумана

Предупреждение действует до полудня 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове опять введён «Жёлтый код» из-за сильного тумана.

Синоптики объявили предупреждение, которое вступило в силу сегодня, 13 февраля, в 13:00 и продлится до полудня завтрашнего дня.

Ожидается густой туман, который охватит значительную часть территории страны.

.

Читайте также:

Местную продукцию можно найти только на выставке «Сделано в Молдове»: Почему отечественное дороже импорта и по какой причине не попадает на полки супермаркетов.

Выставка «Сделано в Молдове» продлится до воскресенья, 15 февраля, включительно [фото, видео] (далее…).

Минэнергетики призывает жителей Молдовы не верить своим глазам, глядя в квитанции: Шок от заоблачных сумм в платежках — «это спланированная кампания по созданию впечатления массового недовольства тарифами».

Есть один объективный фактор таких высоких счетов — безграмотная и некомпетентная политика руководства страны (далее…).

Трагедия в Национальной армии: В Молдове солдат был смертельно ранен из своего оружия — обстоятельства гибели юноши выясняются.

Роковой инцидент произошел сегодня 12 февраля в 18.15 (далее…).