«Минсктранс» объяснил массовую остановку троллейбусов из-за пробоев изоляции контактной сети от соляного тумана

«Комсомолка» писала, что около 25 троллейбусных маршрутов остановилось в Минске утром 13 февраля. Об остановках ряда маршрутов сообщали и в течение дня, в том числе в районе вокзала, улиц Чернышевского, Кальварийской, Могилевской, Толстого, Железнодорожной и других.