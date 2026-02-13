«Минсктранс» объяснил массовую остановку троллейбусов из-за пробоев изоляции контактной сети от соляного тумана

В «Минсктрансе» прокомментировали ситуацию с массовой остановкой троллейбусов в Минске, сообщили в телеграм-канале Мингорисполкома.
«Комсомолка» писала, что около 25 троллейбусных маршрутов остановилось в Минске утром 13 февраля. Об остановках ряда маршрутов сообщали и в течение дня, в том числе в районе вокзала, улиц Чернышевского, Кальварийской, Могилевской, Толстого, Железнодорожной и других.
Минские власти сказали, что нарушения движения троллейбусов связаны со сложными погодными условиями в столице. Из-за оттепели и выпадения осадков, а также оседания соляного тумана на контактную сеть происходят пробои изоляции контактной сети.
— За 12 февраля было зафиксировано 58 случаев, в результате которых произошла остановка движения троллейбусов. В пятницу работы по устранению аварийных ситуаций не прекращаются, — прокомментировала пресс-секретарь «Минсктранса» Елена Громыко.
