«Дождь, снег и похолодание до −20». Белгидромет сказал о резкой смене погоды в Беларуси из-за воздуха с Арктики

Похолодание наступит в воскресенье, 15 февраля. На большей части территории республики скажется влияние влажной арктической воздушной массы. В южных регионах днем погоду определит фронтальный раздел, поэтому там высока вероятность снега и метелей. Ветер в течение суток будет северной четверти умеренный, а днем по югу порывистый. В ночные часы усилятся морозы, будет от −6 в южных районах до −20 по северу. Днем от оттепели не останется и следа: в среднем от −6 до −13 мороза.