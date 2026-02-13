«Дождь, снег и похолодание до −20». Белгидромет сказал о резкой смене погоды в Беларуси из-за воздуха с Арктики

В Белгидромете сказали, какой будет погода в Беларуси на выходных 14 — 15 февраля, пишет pogoda.by.
Так, в субботу, 14 февраля, погоду в Беларуси будет определять циклон со стран Балтии, который, постепенно теряя активность, станет смещаться на север республики. Почти по всей стране ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет переменных направлений умеренный. В течение суток ожидается в среднем от −4 до +2 градусов, в северо-западных регионах — до −10 мороза.
Похолодание наступит в воскресенье, 15 февраля. На большей части территории республики скажется влияние влажной арктической воздушной массы. В южных регионах днем погоду определит фронтальный раздел, поэтому там высока вероятность снега и метелей. Ветер в течение суток будет северной четверти умеренный, а днем по югу порывистый. В ночные часы усилятся морозы, будет от −6 в южных районах до −20 по северу. Днем от оттепели не останется и следа: в среднем от −6 до −13 мороза.
