Минпросвещения рассказало о целях предмета «Духовно-нравственная культура»

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Предмет «Духовно-нравственная культура России», который появится в школах в следующем учебном году, направлен на формирование у учащихся ценностных ориентиров и внутренних убеждений, рассказал РИА Новости эксперт Минпросвещения РФ, директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.
В пятницу стало известно о поэтапном введении в школах предмета «Духовно-нравственная культура России». В следующем учебном году дисциплину начнут изучать пятиклассники, а с 2027/28 учебного года предмет появится и в 6−7 классах.
«Чем раньше ребенок соприкасается с культурным и историческим наследием своей страны, тем прочнее эти смыслы укореняются в его сознании и становятся внутренними убеждениями. Введение нового курса гармонично впишется в комплексную и системную работу, проводимую советниками директоров, которые сегодня выступают главными архитекторами воспитательной среды в образовательных организациях и выстраивают ценностные ориентиры для учащихся», — сказал Кудряшов.
Он отметил, что новый предмет станет важной содержательной основой, а деятельность советников директоров по воспитанию — практическим продолжением, позволяющим переводить духовные основы из теории в осознанный личный опыт школьников и студентов.