Две омички серьезно пострадали в ДТП грузовика с пассажирским микроавтобусом

Столкновение грузовика с пассажирским микроавтобусом ГАЗель, двигавшимся по маршруту № 344, произошло на улице Семиреченская в 16:20 часов. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что виноватым в ДТП стал водитель грузового автомобиля «Мицубиси». Мужчина в нарушении правил не пропустил пассажирский микроавтобус. Авария оказалась серьезной своими последствиями — медицинская помощь понадобилась водителю грузовика, 17-летней девушке и 44-летней женщине.