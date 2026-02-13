Ричмонд
Две омички серьезно пострадали в ДТП грузовика с пассажирским микроавтобусом

В маршрутный автобус № 344, с 18 пассажирами на борту, врезался грузовой автомобиль.

Источник: Комсомольская правда

Серьезная авария с тремя пострадавшими произошла сегодня, 13 февраля, в Старом Кировске, районе улицы Семиреченской. Медицинская помощь потребовалась двум пассажирам маршрутки и виновнику аварии — водителю грузовика.

Столкновение грузовика с пассажирским микроавтобусом ГАЗель, двигавшимся по маршруту № 344, произошло на улице Семиреченская в 16:20 часов. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что виноватым в ДТП стал водитель грузового автомобиля «Мицубиси». Мужчина в нарушении правил не пропустил пассажирский микроавтобус. Авария оказалась серьезной своими последствиями — медицинская помощь понадобилась водителю грузовика, 17-летней девушке и 44-летней женщине.