Власти Ростова в 2025 году не нашли денег на выкуп земли под Театральный спуск

Администрация Ростова прокомментировала ситуацию с выкупом частных земель под продление Театрального спуска и благоустройства там территории. В ответе на запрос «КП — Ростов-на-Дону» городские власти сообщили, что в течение 2025 года не было выкуплено ни одного участка, необходимого для реализации проекта.
Как пояснили в дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры, причиной отсутствия сделок стало отсутствие денег: финансирование на эти цели не было предусмотрено в областном бюджете.
— В 2025 году выкуп земельных участков не осуществлялся в связи с отсутствием финансирования на данные цели из средств областного бюджета, — говорится в официальном ответе.
При этом в мэрии отметили, что шанс на начало выкупа в 2026 году все еще есть, однако он напрямую зависит от того, появятся ли на это средства в региональной казне. Пока же земельные участки в границах будущей стройки по-прежнему находятся в частной собственности.
Несмотря на финансовые проволочки, юридических препятствий для проекта нет. Чиновники напомнили, что у города пока есть запас времени: решение об изъятии земель для муниципальных нужд действительно в течение шести лет с момента утверждения проекта планировки. Соответствующая документация была одобрена еще летом 2021 года.
