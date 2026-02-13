10-метровое чучело установят на Масленицу в ЦПКиО Волгограда

В Волгограде завершается подготовка к Масленице: в этом году лакомиться блинами и ходить друг другу в гости волгоградцы будут с 16 по 22 февраля. На базе МБУ «Северное» уже изготовили главный символ праздника — 10-метровое чучело зимы, которое будут сжигать в Прощенное воскресенье 22 февраля 2026 года в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщили в мэрии Волгограда, здесь пройдет главный городской праздник в честь проводов зимы.
Рабочие сделали 10-метровый каркас из деревянного бруса. Далее конструкцию обшили картоном, а внутренне пространство заполнят соломой, опилками и ельником — для ровного и безопасного горения. Куклу одели в яркий красный платок и сарафан, на голове у нее кокошник. На наряды ушло 50 метров хлопчатобумажной ткани, отметили в мэрии.
Соберут чучело на базе предприятия и на следующей неделе с помощью трала доставят к месту проведения праздника. Провожать зиму 22 февраля в ЦПКиО будут с 12 до 17 часов.