10-метровое чучело установят на Масленицу в ЦПКиО Волгограда

В Волгограде завершается подготовка к Масленице: в этом году лакомиться блинами и ходить друг другу в гости волгоградцы будут с 16 по 22 февраля. На базе МБУ «Северное» уже изготовили главный символ праздника — 10-метровое чучело зимы, которое будут сжигать в Прощенное воскресенье 22 февраля 2026 года в Центральном парке культуры и отдыха. Как сообщили в мэрии Волгограда, здесь пройдет главный городской праздник в честь проводов зимы.