В Ростовской области подсчитали число заявлений о банкротстве ИП и юрлиц

Число исков о банкротстве юрлиц сократилось, заявлений от ИП стало больше.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области по итогам 2025 года сократилось число исков о банкротстве юридических лиц, но количество подобных заявлений от индивидуальных предпринимателей увеличилось. Об этом со ссылкой на статистику Арбитражного суда региона сообщает «Город N».

По опубликованным данным, за прошлый год в арбитраж поступило 527 заявлений о банкротстве юрлиц. Это было на 11,4% меньше, чем годом ранее, а также в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году.

Что касается исков о банкротстве ИП, то их количество выросло с 309 в 2024 году до 423 в 2025 году. Разница составила 114 заявлений, то есть почти 37%.

Кроме того, за последние три года отметили рост заявлений о финансовой несостоятельности физлиц. В 2025 году — 19,8 тысячи, в 2024 году — 15,6 тысячи, в 2023 году — 12,7 тысячи.

По итогам 2025 года в общей массе поступивших в суд заявлений 40,9% были банкротными. Доля дел о несостоятельности составила 36,4%. Гражданские дела — 51,3%, административные — 12,3%.

