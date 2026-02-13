В Башкирии утвердили нормы питания и одежды для детей-сирот

Министерство просвещения Башкирии утвердило, сколько денег будет выделяться на питание, одежду, обувь и мягкий инвентарь для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Документ опубликован на республиканском портале правовой информации и рассчитан на 2026 год, а также на 2027-й и 2028-й.
Отмечается, что поддержку получат воспитанники детских домов и интернатов, а также студенты-очники, которые во время учебы потеряли одного или обоих родителей.
Так, на питание одного ребенка в возрасте от трех до семи лет в учебный день выделяется 329 рублей, для школьников от семи до 11 лет — 403 рубля, для обучающихся от 12 лет и старше — почти 460 рублей. В выходные, праздничные и каникулярные дни нормы повышаются: от 362 рублей для самых маленьких до 506 рублей для старшей возрастной группы.
На одежду и обувь для детей от трех до семи лет в год предусмотрено около 38−39 тысяч рублей в зависимости от пола ребенка. Для обучающихся старше семи лет суммы выше: девочкам и девушкам положена почти 51 тысяча рублей в год, юношам — более 45,5 тысячи рублей. На мягкий инвентарь для старшей возрастной группы выделяется по 7768 рублей ежегодно.
Отдельно установлены нормы для выпускников. При выпуске из организаций для детей-сирот юноши получат комплект одежды и обуви на сумму почти 54 тысячи рублей, девушки — более 65,5 тысячи рублей. С учетом мягкого инвентаря и оборудования общая сумма обеспечения на одного выпускника в 2026—2028 годах составит около 99 тысяч рублей для девушек и 87 тысяч рублей для юношей.
