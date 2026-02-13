В Башкирии утвердили нормы питания и одежды для детей-сирот

Так, на питание одного ребенка в возрасте от трех до семи лет в учебный день выделяется 329 рублей, для школьников от семи до 11 лет — 403 рубля, для обучающихся от 12 лет и старше — почти 460 рублей. В выходные, праздничные и каникулярные дни нормы повышаются: от 362 рублей для самых маленьких до 506 рублей для старшей возрастной группы.