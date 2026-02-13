Отмечать День святого Валентина в Омске собираются лишь 15% жителей

Формальный иностранный праздник традиционно более популярен у омской молодежи. Так, среди омичей до 35 лет праздновать его планируют 22%, тогда как среди опрошенных возрастных жителей города (45 лет и старше), лишь 7% надеются порадовать друг друга в этот день. Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы только 9% омичей, а среди не женатых — 21%. Из тех омских мужчин, кто будет праздновать, 33% планируют в качестве подарка преподнести любимым цветы. Также омичек ждут романтические посещения кафе и ресторанов.