Отмечать День святого Валентина в Омске собираются лишь 15% жителей

На корпоративном уровне праздник в регионе практически игнорируется — лишь 1 из 100 омских компаний планировала уделить внимание формальному Дню всех влюбленных.

Источник: Комсомольская правда

Омичи довольно прохладно относятся к неофициальному празднику влюбленных. По данным опроса, проведенного порталом SuperJob, только 15% жителей Омска планируют отмечать предстоящий День святого Валентина.

Формальный иностранный праздник традиционно более популярен у омской молодежи. Так, среди омичей до 35 лет праздновать его планируют 22%, тогда как среди опрошенных возрастных жителей города (45 лет и старше), лишь 7% надеются порадовать друг друга в этот день. Среди тех, кто состоит в браке, отмечать 14 февраля готовы только 9% омичей, а среди не женатых — 21%. Из тех омских мужчин, кто будет праздновать, 33% планируют в качестве подарка преподнести любимым цветы. Также омичек ждут романтические посещения кафе и ресторанов.