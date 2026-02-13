Ричмонд
Рис, кукуруза, пшеница и пальмы порождают 67% сельскохозяйственных выбросов СО2

Крупнейшие очаги таких выбросов находятся в Азии, выяснили климатологи.

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Климатологи подготовили самую детальную на данный момент карту выбросов парниковых газов, связанных с сельским хозяйством, и обнаружили, что около 67% от массы этих газов порождают посадки четырех культур — риса, кукурузы, пшеницы и масличных пальм. Об этом сообщила пресс-служба американского Корнеллского университета.

«Проведенные нами расчеты показывают, что крупнейшие очаги сельскохозяйственных выбросов находятся в Азии, и при этом большинство из них связано с рисом. Это дает нам много пищи для ума, также потенциальных возможностей по сокращению этих выбросов. В частности, многие виды овощей и фруктов обладают большей питательностью, чем рис, и при этом они порождают значительно меньше метана и других парниковых газов», — заявил профессор Корнеллского университета (США) Марио Эрреро, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, сельское хозяйство является одним из главных источников антропогенных выбросов парниковых газов, это касается как животноводства, так и растениеводства, на долю которого приходится около 25% выбросов аграрного сектора. В прошлом ученые уже систематизировали данные по данной категории эмиссии парниковых газов, однако последнее исследование такого рода проводилось на базе данных 2000 года.

Исследователи из США, Европы и Китая восполнили этот недостаток и составили новую карту сельскохозяйственных выбросов парниковых газов, основываясь на данных, собранных в 2020 году при изучении посадок 46 типов культурных растений. В эти сведения входила информация о том, как много выбросов СО2, метана и оксида азота возникает не только в процессе роста урожая, но и при изготовлении удобрений, а также на полях после сбора этих культур.

Проведенный учеными анализ показал, что центральную роль в этих выбросах играет индустрия по выращиванию риса, на которую приходится около 43% от общего объема вырабатываемых парниковых газов и подавляющее количество метана. Второе, третье и четвертое место в этом списке заняли кукуруза, пшеница и масличные пальмы, на чью долю пришлось около 8,9%, 8,1% и 7,1% выбросов, большая часть которых при этом была связана не с самими растениями, а с производством удобрений и осушением болот.

На уровне отдельных регионов около половины выбросов пришлось на Восточную Азию и тихоокеанские регионы, а еще треть из них связана с сельским хозяйством в странах Южной Азии, Европы и Средней Азии. При этом ученые отмечают, что во всех изученных регионах выбросы парниковых газов выросли на 35% по сравнению с началом столетия в результате усиленного использования удобрений. Это следует учитывать при разработке мер и распределении ресурсов, направленных на снижение данной категории выбросов, подытожили климатологи.

