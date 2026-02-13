Рис, кукуруза, пшеница и пальмы порождают 67% сельскохозяйственных выбросов СО2

«Проведенные нами расчеты показывают, что крупнейшие очаги сельскохозяйственных выбросов находятся в Азии, и при этом большинство из них связано с рисом. Это дает нам много пищи для ума, также потенциальных возможностей по сокращению этих выбросов. В частности, многие виды овощей и фруктов обладают большей питательностью, чем рис, и при этом они порождают значительно меньше метана и других парниковых газов», — заявил профессор Корнеллского университета (США) Марио Эрреро, чьи слова приводит пресс-служба вуза.