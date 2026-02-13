В Перми отменили «Трезвую пробежку» из-за недостаточного числа участников

«Ввиду невысокой активности под предыдущим постом, наша команда приняла решение не проводить пробежку в честь Дня Защитника Отечества», — указано в группе движения в соцсети «ВКонтакте».
Организаторы пояснили, что мероприятие не состоится из-за недостаточного количества заявок от желающих принять участие.
«Грядущие пробежки не будут прекращены или остановлены, это тот редкий случай, когда у людей действительно не получается принять участие по разным причинам. Хотим, чтобы вы знали: делаем это не только для души, но и для привлечения внимания к одной из главных проблем нашей страны», — говорится в сообщении.
«Трезвая пробежка» проводится регулярно в Перми с 2012 года, перерыв был лишь во время пандемии коронавируса. Мероприятие проходит каждые 2−3 месяца и приурочено к праздничным датам.