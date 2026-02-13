Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцам рассказали о начале сезона «лисьих свадеб»

Во время гона рыжие хищники становятся активнее и чаще перемещаются по открытой территории в поисках пары.

Источник: www.globallookpress.com

Об этом в своём Telegram-канале «Заповедные истории» рассказал старший научный сотрудник Воронежского заповедника Александр Мишин.

Специалист отмечает, что, найдя самку, один или сразу несколько самцов могут следовать за ней. В народе такие группы называют «лисьими свадьбами». Во время них между самцами нередко происходят ожесточённые драки за рыжую красавицу. В итоге рядом с самкой остаётся тот, кто устранит всех конкурентов.

После образования пары животные вместе заботятся о потомстве. Самец и самка добывают пищу и выкармливают лисят до тех пор, пока те не станут самостоятельными.