Воронежцам рассказали о начале сезона «лисьих свадеб»

Об этом в своём Telegram-канале «Заповедные истории» рассказал старший научный сотрудник Воронежского заповедника Александр Мишин.
Специалист отмечает, что, найдя самку, один или сразу несколько самцов могут следовать за ней. В народе такие группы называют «лисьими свадьбами». Во время них между самцами нередко происходят ожесточённые драки за рыжую красавицу. В итоге рядом с самкой остаётся тот, кто устранит всех конкурентов.
После образования пары животные вместе заботятся о потомстве. Самец и самка добывают пищу и выкармливают лисят до тех пор, пока те не станут самостоятельными.