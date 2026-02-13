Экс-главреда газеты «Совершенно секретно» включили в реестр иноагентов

Отмечается, что Сидорова принимала участие в создании материалов иностранной организации, включенной в реестр иноагентов и перечень нежелательных в РФ организаций. Она распространяла фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Выступала против СВО, является соучредителем организации, включенной в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.