Экс-главреда газеты «Совершенно секретно» включили в реестр иноагентов

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов бывшего главного редактора газеты «Совершенно секретно» Галину Сидорову*, сообщается на сайте ведомства.
«Тринадцатого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Г. Э. Сидорова*», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Сидорова принимала участие в создании материалов иностранной организации, включенной в реестр иноагентов и перечень нежелательных в РФ организаций. Она распространяла фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Выступала против СВО, является соучредителем организации, включенной в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.