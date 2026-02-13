Ричмонд
Экс-главреда газеты «Совершенно секретно» включили в реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иноагентов экс-главреда «Совершенно секретно» Сидорову.

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов бывшего главного редактора газеты «Совершенно секретно» Галину Сидорову*, сообщается на сайте ведомства.

«Тринадцатого февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Г. Э. Сидорова*», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сидорова принимала участие в создании материалов иностранной организации, включенной в реестр иноагентов и перечень нежелательных в РФ организаций. Она распространяла фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Выступала против СВО, является соучредителем организации, включенной в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.