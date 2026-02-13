В РПЦ призвали оградить школьников от традиции сожжения чучела на Масленицу

«Сжигание чучела не народный обычай в чистом виде, а религиозный обряд дохристианской, языческой эпохи. Я категорически против того, чтобы христиане в нем участвовали. Я не призываю запрещать костры. Я призываю задуматься. Особенно это касается младших классов. Дошкольники и младшие школьники мыслят мифологически, они одушевляют предметы. Если мы хотим изучать древнюю культуру наших предков, это можно делать на уроках истории в музее», — сказал Рыбачук.