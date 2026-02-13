В Воронеже водитель маршрутки заплатит штраф за выезд на «встречку»

64-летний водитель маршрутного автобуса «ПАЗ», игнорируя правила безопасности, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Инцидент произошел у дома № 4 по улице Генерала Чурсина. Факт нарушения зафиксировали неравнодушные горожане и передали информацию в чат-бот @Bespredelu_net36_bot. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекци 13 февраля.