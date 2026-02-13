Ричмонд
В Воронеже водитель маршрутки заплатит штраф за выезд на «встречку»

Госавтоинспекция отреагировала на сообщение в чат-бот о грубом нарушении ПДД водителем пассажирского транспорта.

Источник: Комсомольская правда

64-летний водитель маршрутного автобуса «ПАЗ», игнорируя правила безопасности, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Инцидент произошел у дома № 4 по улице Генерала Чурсина. Факт нарушения зафиксировали неравнодушные горожане и передали информацию в чат-бот @Bespredelu_net36_bot. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекци 13 февраля.

— В отношении нарушителя составили административный материал и назначили штраф в размере 7 500 рублей. Также сотрудники полиции провели с мужчиной разъяснительную беседу о недопустимости подобных маневров при перевозке пассажиров, — добавили в ГИБДД.

Кстати, накануне в столице Черноземья у дома № 118 по улице Беговой маршрутный автобус «ПАЗ» под управлением 44-летнего водителя проехал на красный сигнал светофора. Ему назначили штраф 1500 рублей. Выявить нарушение помог неравнодушный житель, отправивший видео в чат-бот.

Автоинспекторы призывают горожан, ставших свидетелями грубых нарушений ПДД, в том числе, управления транспортом в пьяном виде, сообщать ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 или в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.