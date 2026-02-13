В Ростове из-за отсутствия перевозчика не работают автобусы № 1а и № 19

В Ростове временно приостановлена работа автобусных маршрутов № 1а и № 19. Как сообщили в администрации города в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону», причиной стало отсутствие перевозчика, готового обслуживать эти направления.
В мэрии пояснили, что в настоящее время обслуживание этих двух муниципальных маршрутов не осуществляется. Однако чиновники отмечают, что схемы движения проблемных маршрутов практически полностью дублируются другими автобусами.
По данным властей, маршрут № 1а, связывающий микрорайон Суворовский с центром города, дублируется автобусами № 1, 27 и 43. Чтобы сгладить неудобства для жителей Суворовского, на маршрутах № 1 и № 27 было решено увеличить количество подвижного состава — на линии вышли дополнительные две машины.
Что касается маршрута № 19, его схема частично дублируется автобусами № 66 («ул. Стартовая — пос. Александровка») и № 28а («Сельмаш — с/т “Виноградарь”) на разных участках.
