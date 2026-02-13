В Ростове из-за отсутствия перевозчика не работают автобусы № 1а и № 19

По данным властей, маршрут № 1а, связывающий микрорайон Суворовский с центром города, дублируется автобусами № 1, 27 и 43. Чтобы сгладить неудобства для жителей Суворовского, на маршрутах № 1 и № 27 было решено увеличить количество подвижного состава — на линии вышли дополнительные две машины.