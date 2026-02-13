Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове из-за отсутствия перевозчика не работают автобусы № 1а и № 19

В Ростове микрорайон Суворовский остался без двух автобусов из-за отсутствия перевозчика.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове временно приостановлена работа автобусных маршрутов № 1а и № 19. Как сообщили в администрации города в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону», причиной стало отсутствие перевозчика, готового обслуживать эти направления.

В мэрии пояснили, что в настоящее время обслуживание этих двух муниципальных маршрутов не осуществляется. Однако чиновники отмечают, что схемы движения проблемных маршрутов практически полностью дублируются другими автобусами.

По данным властей, маршрут № 1а, связывающий микрорайон Суворовский с центром города, дублируется автобусами № 1, 27 и 43. Чтобы сгладить неудобства для жителей Суворовского, на маршрутах № 1 и № 27 было решено увеличить количество подвижного состава — на линии вышли дополнительные две машины.

Что касается маршрута № 19, его схема частично дублируется автобусами № 66 («ул. Стартовая — пос. Александровка») и № 28а («Сельмаш — с/т “Виноградарь”) на разных участках.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.