В минприроды опровергли продажу лесных участков в Ростовской области

В минприроды Ростовской области опровергли информацию о том, что министерство продает лесные участки. На самом деле на торгах собирались реализовать право аренды.
— Приглашали всех заинтересованных принять участие в открытом аукционе на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, с целью ведения сельского хозяйства, — говорится в телеграм-канале минприроды региона.
Начальные расценки на торгах определили в соответствии с действующим лесным законодательством.
— Земельные участки из состава земель лесного фонда находятся в федеральной собственности и ограничены в обороте. Продажа таких объектов в собственность не предусмотрена законом, — подчеркивают в министерстве.
