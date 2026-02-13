Ричмонд
В минприроды опровергли продажу лесных участков в Ростовской области

Лесные участки на Дону не продавали, а планировали сдать в аренду.

Источник: Комсомольская правда

В минприроды Ростовской области опровергли информацию о том, что министерство продает лесные участки. На самом деле на торгах собирались реализовать право аренды.

— Приглашали всех заинтересованных принять участие в открытом аукционе на право заключения договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, с целью ведения сельского хозяйства, — говорится в телеграм-канале минприроды региона.

Начальные расценки на торгах определили в соответствии с действующим лесным законодательством.

— Земельные участки из состава земель лесного фонда находятся в федеральной собственности и ограничены в обороте. Продажа таких объектов в собственность не предусмотрена законом, — подчеркивают в министерстве.

