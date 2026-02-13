Коммунальщики в Уфе получают от 32 до 69 тысяч рублей

В мэрии пояснили, что зарплата складывается из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Стимулирующие начисляют с учетом личных результатов работы. Но если сотрудник отработал полный месяц и выполнил свои обязанности, он не может получить меньше минимального размера оплаты труда. Напомним, что сейчас МРОТ в Башкирии составляет чуть больше 31,1 тысячи рублей.