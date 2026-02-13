Коммунальщики в Уфе получают от 32 до 69 тысяч рублей

В администрации Уфы рассказали, сколько в прошлом году зарабатывали сотрудники ЖКХ. Данные опубликовали с разбивкой по категориям работников.
Средняя зарплата в организациях, занимающихся благоустройством и коммунальным хозяйством, достигла почти 64,6 тысячи рублей. При этом неквалифицированные рабочие получали не ниже 32,2 тысячи. Квалифицированным специалистам платили в среднем 62,6 тысячи, а административно-управленческому персоналу — 69,1 тысячи рублей.
В жилищных организациях картина немного другая. Там средний доход работника составил 44,5 тысячи рублей. Управленцы в этой сфере зарабатывали более 50,5 тысяч.
В мэрии пояснили, что зарплата складывается из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Стимулирующие начисляют с учетом личных результатов работы. Но если сотрудник отработал полный месяц и выполнил свои обязанности, он не может получить меньше минимального размера оплаты труда. Напомним, что сейчас МРОТ в Башкирии составляет чуть больше 31,1 тысячи рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.