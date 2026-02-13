Самому красивому в мире коту подберут пару, рассказала его хозяйка

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Самому красивому коту в мире Дарлену Флеру Далмору Блэку, живущему в московском питомнике, подберут пару, сообщила РИА Новости хозяйка-заводчица питомца Дарья Грузинова.
В 2025 году абиссинский кот Дарлен Флер Далмор Блэк возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек.
«Мы работаем в своем питомнике: у нас есть свои кошки, свои коты. Мы в пределах своего питомника в основном и вяжем животных. У Далмора, естественно, есть кошки дома, так что кого-нибудь мы подберем», — рассказала Грузинова.