Государственный Эрмитаж объявил о бесплатном дне посещения

Билеты без оплаты появятся на официальном сайте музея за несколько дней до события — их будут публиковать частями. В сам день акции билеты также станут доступны в кассах. В музее предупредили, что из-за высокого спроса сайт может работать медленнее, а сами билеты разбирают очень быстро.