Государственный Эрмитаж объявил о бесплатном дне посещения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 февраля, ФедералПресс. В воскресенье, 22 февраля, Государственный Эрмитаж откроет свои двери для всех желающих бесплатно. Акция приурочена ко Дню защитника Отечества и распространяется как на петербуржцев, так и на туристов. Об этом сообщается в официальном паблике музея.

Источник: ФедералПресс / Анна Крючкова

Гости смогут посетить не только Главный музейный комплекс и Главный штаб, но и другие знаковые площадки: Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I, передает Online47.

Билеты без оплаты появятся на официальном сайте музея за несколько дней до события — их будут публиковать частями. В сам день акции билеты также станут доступны в кассах. В музее предупредили, что из-за высокого спроса сайт может работать медленнее, а сами билеты разбирают очень быстро.